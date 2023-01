Hockey sur glace – Ge/Servette prolonge le contrat de Pouliot L’attaquant québécois à licence suisse de 37 ans patinera sous le maillot du GSHC pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2024. Ruben Steiger

L’attaquant évolue sous les couleurs du GSHC depuis la saison 2021/2022. Eric Lafargue

L’aventure entre Ge/Servette et Marc-Antoine Pouliot va se poursuivre. Le club grenat a annoncé la prolongation du contrat de son attaquant jusqu’au terme de l’exercice 2023-2024.

Arrivé en Suisse en 2012, le centre Québécois n’a plus jamais quitté le pays et a même obtenu la nationalité en décembre 2021. Après six saisons à Bienne, entrecoupées par trois années à FR Gottéron, il avait débarqué aux Vernets à l’été 2021.

À 37 ans, il reste un joueur dominant de National League grâce notamment à sa vision du jeu et sa connaissance du championnat. Cette saison, malgré une blessure qui l’a coupé pendant plusieurs semaines, il se montre performant avec une moisson de 22 points, dont 11 buts en 29 sorties.

«Sa constance, ses qualités de marqueur, son jeu physique et sa volonté de gagner sont l’une des raisons de notre succès. Grâce à lui, nous avons l’une des meilleures lignes de centre du pays», a réagi Marc Gautschi, le directeur sportif, dans le communiqué du club

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.