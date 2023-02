Match de gala – Ge/Servette prend du plaisir et en donne beaucoup Les Aigles, beaux vainqueurs de Berne samedi (5-2), sont quasi assurés de terminer la saison régulière en tête du classement de National League. Simon Meier

Smirnovs, Smons, Pouliot, Karrer, Praplan et Jooris (de gauche à droite) célèbrent leur victoire devant Berne. Tout rigole pour Ge/Servette en ce moment. GABRIEL MONNET/GALLAYPHOTO

Quel pourrait bien être le lien direct entre la 47e ronde de National League et le chanteur Herbert Léonard? «Pour le plaisir», son titre le plus célèbre, qui nous replonge directement dans l’ambiance de samedi soir aux Vernets pour ce Ge/Servette-Berne à étincelles et paillettes. Un parfum de play-off avant l’heure, une victoire au scénario bien plus haletant que le score (5-2) ne le sous-entend, une rafale d’émotions fortes et de beaux gestes. Le leader grenat, qui devrait le rester puisqu’il compte désormais dix points d’avance sur Bienne à cinq rondes de la fin de la saison régulière, a régalé.