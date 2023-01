Ça plane toujours aux Vernets – Ge/Servette, plus efficace que brillant, aligne une cinquième victoire Les Aigles, qui ont dominé Kloten samedi (3-1), gardent sept points d’avance en tête de National League. Ils semblent même maîtriser leurs absences. Simon Meier

Teemu Hartikainen (à gauche), qui vient d’inscrire le 2-0 à la 18 e , est félicité par son compatriote finlandais Valtteri Filppula. GALLAYPHOTO

Et de cinq! Ça n’était pas la plus emballante, ni la mieux emballée de toutes. Mais cette cinquième victoire consécutive de Ge/Servette, accrochée samedi soir contre Kloten aux Vernets (3-1), alimente l’idée d’une montée en puissance, d’une force collective. Oui, cette équipe a encore des failles, des sautes de forme et d’humeur, à l’image de ce deuxième tiers complètement raté. Mais en général, à la fin, les Aigles retombent sur leurs pattes. Samedi, ils se sont longtemps contentés de mener 2-1, avant de planter le clou dans le but vide, à trois secondes de la fin. Prometteuse, puis ennuyeuse et crispante au fil des tiers-temps, la soirée s’est bien terminée pour le leader de National League.