Un club qui fonctionne – Ge/Servette peut s’inspirer de Bienne Le club du Seeland fait tout juste depuis dix ans et recueille les fruits de la stabilité et de la compétence. Zoom sur un modèle à suivre. Grégoire Surdez

Martin Steinegger, un directeur sportif respecté et respectable qui fait les beaux jours du HC Bienne. YVAIN GENEVAY

Ici, c’est Bienne. Le slogan fait souvent sourire le supporter genevois peu avare de condescendance. Et pourtant, là-bas, on fait tout juste. Alors que les Aigles traversent une période de turbulences et affichent des limites structurelles évidentes, le HCB, lui, travaille dans la sérénité. «C’est notre force et notre marque de fabrique, explique Stéphanie Mérillat, vice-présidente. Depuis une dizaine d’années, il n’a dû y avoir que trois ou quatre mouvements dans le directoire et dans les postes stratégiques. Ce n’est pas un cliché que de rappeler que tous ceux qui s’investissent dans la marche du club sont des gens de la région, passionnés, et très attachés au club.»