Leader de National League – Ge/Servette peut-il devenir encore plus fort? Les Aigles trônent seuls au sommet du championnat. Pourtant, le groupe d’entraîneurs estime qu’il existe des points d’amélioration. Ruben Steiger

Jan Cadieux et son staff savent que Ge/Servette peut encore progresser dans plusieurs domaines. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

«Maintenant, il faut travailler sur notre capacité à jouer à notre plein potentiel durant 60 minutes», a déclaré Yorick Treille, l’entraîneur assistant du GSHC. Malgré une situation au beau fixe et un statut de leader du classement, joueurs et entraîneurs martèlent que l’équipe doit encore travailler et progresser. Après douze journées et un total de 29 points, Ge/Servette domine le championnat dans de nombreuses statistiques. Cependant, nous avons décrypté trois points sur lesquels il peut encore se perfectionner.