Hockey sur glace – Ge/Servette perd la tête, cinq mois après l’avoir prise Les Aigles, fessés à Zoug jeudi soir (6-1), cèdent leur fauteuil de leader à Bienne. Ils auront peut-être l’occasion de le récupérer samedi lors de la dernière ronde. Simon Meier Zoug

Fabrice Herzog inscrit le 6-1 à Gauthier Descloux. Une sacrée fessée pour Genève-Servette. keystone-sda.ch

Ge/Servette n’est plus leader de National League! Il s’agit d’un petit événement puisque les Aigles, qui ont subi leur quatrième défaite consécutive jeudi soir à Zoug (6-1), squattaient le poste depuis exactement cinq mois et trois jours. Les voilà doublés par Bienne, facile vainqueur de Lausanne, alors que la dernière ronde de la saison régulière aura lieu samedi. Pour récupérer leur bien sur le fil, les Grenat, qui recevront Ajoie aux Vernets, devront l’emporter et espérer un faux-pas seelandais dans le même temps à Lugano.

Depuis de longues semaines, les Genevois répétaient qu’ils ne prenaient pas garde au classement, que cette première place ne comptait pas tant que cela à leurs yeux - puisque les play-off décideront de tout. Mais tomber du trône sur une fessée au soir de la 51e ronde, quand on y a accédé après six journées, ne fera plaisir à personne dans le vestiaire des Aigles.

Au-delà des considérations mathématico-hiérarchiques, Ge/Servette a livré son match. Plutôt pas mal, d’abord. Auteurs d’un premier tiers très correct, les joueurs de Jan Cadieux ont aussi pu s’appuyer sur un bon Gauthier Descloux pour atteindre la mi-partie sur un score de parité (1-1). Alors qu’ils étaient dominés, les Aigles ont même eu une double opportunité de prendre l’avantage. Mais ni Valtteri Filppula (30e), ni Alessandro Bertaggia (31e), seuls face à Leonardo Genoni, n’ont trouvé la faille.

La punition s’est avérée sévère: en six minutes, les Genevois ont littéralement coulé, concédant trois buts et évitant de peu un raz-de-marée encore plus rude - tirs sur le poteau de Samuel Kreis (37e) et sur la latte de Lino Martschini (39e). Ce dernier s’est allègrement consolé en devenant jeudi, avec 487 points, le meilleur compteur de l’histoire du EV Zoug.

Ge/Servette, lui, avait bu la tasse. Deux nouveaux goals, inscrits dans l’ultime période par le double champion en titre, ont donné des airs de déroute à la soirée. Les Aigles ont quitté la Suisse centrale la tête basse et dépouillés de leur première place. Ils diront qu’il n’y attachaient pas beaucoup d’importance. Mais ça n’est pas si sûr.



Zoug - Ge/Servette 6-1 (1-1 3-0 2-0) Afficher plus Bossard Arena, 6742 spectateurs. Arbitres: MM. Hürlimann, Nord; Wolf et Urfer. Buts: 12e O’Neill (Herzog, Hansson) 1-0, 17e Smirnovs (Miranda, Pouliot) 1-1, 34e Camper (O’Neill, Herzog) 2-1, 36e Simion (Kovar, Martschini) 3-1, 40e Suri (Zehnder, Leuenberger) 4-1, 45e O’Neill (Camper, Hansson) 5-1, 55e Herzog (Hansson, O’Neill) 6-1. Zoug: Genoni; Kreis, Hansson; Gross, Djoos; Nussbaumer, Geisser; Vogel; Martschini, Kovar, Simion; Camper, O’Neill; Herzog; Zehnder, Senteler; Allenspach; Abdelkader, Leuenberger, Suri; Muggli. Entraîneur: Dan Tangnes. GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Auvitu, Eigenmann; Karrer, Chanton; Smons, Maurer; Praplan, Filppula, Winnik; Hartikainen, Jooris, Omark; Miranda, Pouliot, Smirnovs; Antonietti, Cavalleri, Bertaggia. Entraîneur: Jan Cadieux. Pénalités: 1 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ contre Ge/Servette. Notes: Zoug privé de Stadler, Hofmann, Schlumpf (blessés). Ge/Servette sans Mayer, Richard, Le Coultre, Völlmin, Berthon, Rod (blessés), ni Vatanen (malade).

