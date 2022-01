Hockey sur glace – Ge/Servette parvient enfin à faire trébucher le LHC

Winnik (à g.) vient de marquer le but de la victoire dans la prolongation. Filpulla exulte.

Ge/Servette a enfin résolu son casse-tête lausannois, pour ne pas parler de crève-cœur. Les Aigles, qui s’étaient inclinés lors des trois derbys lémaniques disputés jusqu’ici cette saison, ont inversé la tendance face au LHC, en l’emportant mardi soir aux Vernets (4-3 après prolongation). Les joueurs de Jan Cadieux, qui ont clairement égaré un point si l’on se fie à la physionomie de la rencontre, en profitent pour doubler leur rival au classement, tout en continuant à se rapprocher de la sixième place, occupée par Davos.

En marge de l’entraînement de lundi déjà, on avait pressenti sous les casques grenat une furieuse envie. Celle de faire enfin trébucher Lausanne et de redonner des couleurs un peu plus locales au lac. «C’est à notre tour de gagner», avait clamé Simon Le Coultre, Vaudois de souche affiné au cœur du vestiaire genevois. Comme de bien entendu, tout n’est pas allé de soi.