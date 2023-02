HOCKEY SUR GLACE – Ge/Servette ou l’art d’affronter des équipes qui ont les crocs Les Aigles, sereins leaders, abordent la dernière ligne droite de la saison régulière avec sérénité. En face, leurs adversaires jouent parfois leur saison. Simon Meier

Vincent Praplan (à droite) au duel avec le Fribourgeois Mauro Dufner. Les Genevois avaient fini par s’incliner aux Vernets, juste avant la trêve internationale. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Prendre des points, c’est toujours le but du jeu. Mais il y a des moments, dans le sprint final d’une saison régulière de National League par exemple, où l’objectif naturel devient nécessité absolue. Il faut gagner, comptabiliser, boucler l’exercice dans les six ou dix premiers. Ge/Servette, leader serein et seule équipe mathématiquement qualifiée pour les play-off, affronte par définition des adversaires plus dans l’urgence que lui.