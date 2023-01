Hockey sur glace – GE Servette n’en finit plus de gagner Les Aigles ont aligné leur sixième victoire consécutive, mardi soir contre Rapperswil (3-2). Ils conservent leurs aises en tête de National League. Simon Meier Genève

Tömmernes tente sa chance face à Nyffeler. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

GE Servette a signé sa sixième victoire consécutive, mardi soir aux Vernets contre Rapperswil (3-2). Les Aigles ont ainsi parachevé ce qu’on appellera le grand coup d’accélérateur de janvier, qui les a vus repousser les assauts de la concurrence. Les voilà à nouveau très solidement installés en tête de National League, avec huit points d’avance sur Bienne – et un match en plus à disputer.

Les joueurs de Jan Cadieux ont entamé la rencontre de façon enjouée et c’est Henrik Tömmernes, à la conclusion d’un numéro entamé par lui-même, qui a concrétisé la domination initiale des Aigles (1-0 à la 6e minute). Il y eut d’autres pépites grenat lors de ce premier tiers, à l’image de la «reprise de volée» de Valtteri Filppula, passée de peu à côté du but (15e). Mais l’esthétique l’a emporté sur l’efficacité.

Entre les deux meilleures attaques du championnat, avec respectivement 148 inscrits par GE Servette et 142 buts par Rapperswil avant le coup d’envoi, on n’a pas assisté à un festival offensif. Disciplinées voire prudentes, les deux formations ont livré un deuxième tiers plus équilibré que le premier (neuf tirs à huit pour les Grenat), au cours duquel les deux gardiens, Robert Mayer et Melvin Nyffeler, ont remarquablement tenu la baraque.

Soucieux de plier l’affaire, les Genevois ont croqué à pleines dents dans le dernier tiers et doublé la mise par Marco Miranda (42e). Mais les Saint-Gallois, qui restaient sur six victoires, ne sont pas aussi bien classés pour rien. Alors comme souvent, les Aigles ont abandonné leur os l’espace d’un relâchement à double conséquence – buts de Gian-Marco Wetter à la 49e puis de David Aebischer à la 55e.

Tout était à refaire, alors ils l’ont refait. Moins d’une minute après l’égalisation, c’est Arnaud Jacquemet qui surgissait pour donner la victoire aux siens. Et conférer une épaisseur supplémentaire au matelas sur lequel repose le leader de National League.

Afficher plus Les Vernets, 6277 spectateurs. Arbitres: MM. Borga, Mollard; Stalder, Kehrli. Buts: 6e Tömmernes 1-0, 42e Miranda (Omark) 2-0, 49e Wetter (Noreau, Profico) 2-1, 55e Aebischer (Dünner) 2-2, 56e Jacquemet 3-2. Genève: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Chanton, Auvitu; Smons; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Bertaggia; Smirnovs. Entraîneur: Jan Cadieux. Rapperswil: Nyffeler; Aebischer, Djuse; Noreau, Jordan; Vouardoux, Profico; Sataric; Lammer, Rowe, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Zangger, Albrecht, Brüschweiler; Cajka, Dünner, Forrer. Entraîneur: Stefan Hedlund. Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’ contre Rapperswil. Notes: GE Servette sans Vatanen, Völlmin ni Le Coultre (blessés). Rapperswil privé de Alge, Elsener et Jensen (blessés).

