Semaine bernoise – Ge/Servette ne regarde que vers le haut Les Aigles jouent contre Berne jeudi soir aux Vernets et samedi à Langnau. Objectif: refaire le plein de points. Grégoire Surdez

Goal: c’est ce mot que les Aigles veulent voir sur l’écran des Vernets jeudi soir. Eric Lafargue

La série bernoise (trois matches) a mal commencé. Battus par Bienne samedi, les Aigles poursuivent leur pensum face au CP Berne ce jeudi soir aux Vernets. Deux jours plus tard, ils prendront la route de l’Ilfis pour terminer cette trilogie face à Langnau avec un objectif: (re)faire le plein de points après s’être égarés le temps d’une soirée. «Contre Bienne, nous avons surtout manqué de réalisme», estime Pat Emond qui ne veut pas brandir l’excuse de l’enchaînement infernal des matches. Rappelons, pour faire simple, que d’ici à la fin de la saison régulière le 5 avril, Ge/Servette devra jouer une rencontre tous les deux jours en moyenne. «À l’inverse, notre adversaire, qui traverse une très bonne passe (ndlr: les Seelandais ont encore gagné à Berne et en sont désormais à six victoires de rang), a été très efficace», poursuit le coach des Aigles.