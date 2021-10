Des Aigles inoffensifs – Ge/Servette ne peut plus se contenter de «bien» jouer Battus à Fribourg, les Genevois ne savent plus gagner, malgré une bonne volonté évidente. Il faudra faire des points samedi soir aux Vernets contre Rapperswil. Grégoire Surdez Fribourg

Malgré la volonté affichée à Fribourg, Ge/Servette n’arrive plus à gagner et continue d’inquiéter ses supporters. KEYSTONE

Il faut se souvenir des paroles de Philippe Baechler. Le président des Aigles, qui est entré en fonction au début du mois de septembre, est sorti du bois le week-end dernier. Après une défaite à Rapperswil, le dirigeant a été titillé par les médias. Lorsqu’une équipe enchaîne les défaites, il y a forcément des questions qui se posent. Au centre des interrogations, il y a bien sûr Pat Emond. Comme c’est de coutume, le coach est celui qui doit rendre des comptes quand les revers s’additionnent. «À partir du moment où l’on constate qu’il n’y a pas de rupture entre les joueurs et le coach, on ne va pas bousiller le travail réalisé depuis plus de deux ans parce que nous sommes dans une très mauvaise phase.»