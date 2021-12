Le «petit» qui a grandi – Ge/Servette ne fait plus le malin face à Rapperswil Les Saint-Gallois réalisent une saison aux antipodes de celles des Aigles et cela n’étonne pas Daniel Vukovic. Grégoire Surdez

Tyler Moy, ici face à Mitchell le 16 octobre dernier, espère se relancer vendredi aux Vernets. ERIC LAFARGUE

Un peu d’optimisme, ça fait parfois du bien. Pour en trouver, aux Vernets, il faut creuser. Alors qu’un coup de fil à Daniel Vukovic, c’est si facile. À la veille de la réception de Rapperswil, l’équipe avec laquelle il a terminé sa carrière, l’idole des jeunes (et des moins jeunes aussi) du kop de Ge/Servette trouve les bons mots. Patience et persévérance. «Je veux dire aux fans grenat que la saison dernière, avec «Rappi», nous avions souffert pendant un long moment avant de finir 10e et d’aller ensuite jusqu’en demi-finale.» Tout espoir n’est donc pas perdu pour une équipe qui a un peu replongé dans ses travers, mardi soir à Lugano (3-0).