Fin de série pour les Aigles – Ge/Servette n’avait plus de jus dans son moteur Les hockeyeurs «grenat» s’inclinent face à un Bienne plus en jambes et plus réaliste (1-4). Mathieu Vouillamoz, lui, continue de marquer des points auprès de son coach qui apprécie son apport physique dans la 4e ligne. Christian Maillard

Mathieu Vouillamoz amène son jeu physique dans la quatrième ligne des Aigles. ERIC LAFARGUE

Ce sentiment étrange d’avoir déjà vécu cette journée, ça s’appelle une prémonition. Ça nous est forcément déjà arrivé à tous une fois dans notre vie. C’était une soirée où les jambes semblaient lourdes, où il manquait visiblement un peu de jus dans le moteur des Genevois pour en faire plus, pour que ce petit bout de caoutchouc qu’on appelle puck ou rondelle trouve le chemin de la cage du gardien et non la mitaine, le plastron ou les jambières, quand ce n’était pas les montants d’un Joren Van Pottelberghe tout simplement brillant.

Comme ce fut déjà le cas le 23 décembre dernier, Bienne s’est imposé aux Vernets ce samedi en jouant parfaitement le coup, en tissant sa toile dans la zone neutre, pour considérablement gêner tactiquement (en 1-3-1) un adversaire qui avait dépensé passablement de carburant la veille à Fribourg pour aller chercher les trois points et la deuxième place.