Les Aigles en crise – Ge/Servette n’a plus rien d’un blockbuster Le scénario se répète contre Fribourg. Légers et fatigués, les Genevois se sont inclinés sans vraiment combattre. Grégoire Surdez

Simon Le Coultre et Gauthier Descloux sont dépités tandis que les Dragons se congratulent. Eric Lafargue

Il y a à Genève, lors de chaque match, un programme qui est proposé aux spectateurs. Lorsque c’est «Gameday» de cette saison «Back to les Vernets», les fans sont invités, eux aussi, à jouer. La couverture de chaque numéro est réalisée par un as de Photoshop et reproduit une affiche de film célèbre. Contre Fribourg, on vous dévoile le mystère, le département communication du GSHC avait mis en scène Henrik Tömmernes, Daniel Winnik et Marco Miranda, dans un remake de «Jurassic Park». Des dinosaures pour accueillir des Dragons, on ne manque pas d’humour dans les hautes sphères de la maison grenat.