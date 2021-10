Hockey sur glace – GE Servette montre enfin son vrai visage Les Genevois s'imposent 4-1 à Lugano après une belle performance d’équipe. Chris McSorley a des soucis avec son HC Lugano. Christian Maillard

Joël Vermin, auteur du deuxième but, rugit de plaisir. keystone-sda.ch

Tout a commencé par un long dégagement sur le gardien et une grosse pression mise par les Luganais sur Gauthier Descloux. Comme il y a dix ans aux Vernets, le jeu de Chris McSorley n’a pas pris une ride ou si peu. L’équipe de Patrick Emond, débarquée la veille au Tessin, le connaissait bien, ce système de l’Ontarien. De quoi bien préparer cette rencontre si capitale. Il suffisait de jeter un œil au classement pour s’apercevoir qu’un succès était primordial. Trois points, c’est tout. «On n’a plus le droit de se cacher!», s’était exclamé Eliot Berthon avant la rencontre.

Sur la glace, on a vu d’emblée un autre visage des Genevois, disciplinés et déterminés, qui ont donc rapidement pris les devants et l’ascendant. C’est Valtteri Filppula, servi par Simon Le Coultre, qui a marqué ce premier but (3e) si important quand on est en plein doute; le scénario idéal. C’est ensuite Joël Vermin qui a doublé la mise six minutes plus tard, au terme d’une belle action qui prouve que ce GE Servette est sur la bonne voie de guérison. On l’avait constaté en début de semaine à Berne et deux jours plus tôt face au LHC. Mais avec, cette fois-ci, des rebonds favorables, il y a longtemps que cela n’était plus arrivé pour des Aigles qui n’ont surtout pas commis d’erreur, c’est aussi à signaler.

Comme une finale

Après leur défaite dans les arrêts de jeu, jeudi aux Vernets contre Lausanne, les Grenat avaient besoin de retrouver leurs esprits alors que c’était toujours Halloween ce samedi au Tessin. Après un premier tiers aussi bien abouti techniquement que physiquement (0-2), c’était bien parti pour les Aigles qui, il faut bien l’avouer, étaient opposés à des fantômes.

Cela s’est confirmé dans le tiers médian où, face au deuxième power-play de la National League, les Genevois ont résisté en infériorité numérique. On a même revu des Servettiens se coucher sur des pucks, à l’image d’un Mike Völlmin au four et au moulin. Comme s’ils jouaient une finale. Tandis que Gauthier Descloux était encore une fois impeccable, un tir de Simon Le Coultre (lui aussi en net progrès) a permis à Arnaud Riat, le frère de Damien, d’inscrire le troisième, son premier but de la saison. Ce, avant que Josh Jooris aille planter le N°4 en... box-play.

C’est à croire que toutes les occasions que les Grenat avaient manqué ces derniers matches ont fait mouche ce samedi à Lugano. Alors que les Genevois ont ensuite géré leur avance, Giovanni Morini a tout de même réussi à sauver l’honneur de Luganais bien décevants et qui ont dû prendre un gros savon de Chris McSorley après la partie. Tout s’est terminé par un long dégagement…

Lugano - GE Servette 1-4 (0-2 0-2 1-0) Afficher plus Cornèr Arena. 5363 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Salonen; Schlegel, Stalder. Buts: 3e Filppula (Le Coultre) 0-1, 9e Vermin (Völlmin, Moy) 0-2, 33e Riat (Le Coulre) 0-3, 38e Jooris (Tömmernes, Vermin/4c5) 0-4, 56e Morini (Wolf) 1-4. Lugano: Irving; Nodari, Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Wolf; Villa, Haussener; Fazzini, Arcobello, Morini; Hudacek, Thurkauf, Josephs; Vedova, Herburger, Bertaggia; Traber, Walker, Stoffel. Entraîneur: Chris McSorley. GE Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Pouliot, Filppula, Rod; Moy, Jooris, Vermin; Miranda, Smirnovs, Vouillamoz; A. Riat, Berthon, Patry; Cavalleri. Entraîneur: Patrick Emond. Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 5 x 2’ contre GE Servette. Notes: Lugano sans Carr, Guerra, Fatton, Schlegel, Loefffel (blessés) ni Boekler (surnuméraire). GE Servette sans Winnik, Jacquemet, Mercier, Antonietti, Richard (blessés), Cavalleri (à Biasca), Nils Sejejs ni Nauris Sejejs (à La Chaux-de-Fonds).

