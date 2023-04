Un match tous les deux jours – Ge/Servette met les bouchées doubles pour rester frais Les Aigles, qui se rendent à Zoug jeudi pour l’acte IV de leur demi-finale de play-off, enchaînent matches et efforts. Et ce n’est pas là qu’il faut flancher. Simon Meier

Jusqu’ici, les Genevois semblent en mesure de relever le défi physique que représente cette demi-finale. Mais cette dernière pourrait durer. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

En play-off, museler l’adversaire ne suffit pas. Il faut aussi enchaîner les efforts. La demi-finale entre Ge/Servette et Zoug a épousé le rythme fou d’un match tous les deux jours – pour de vrai et de bout en bout. Avant l’acte IV de ce jeudi soir en Suisse centrale, au vu de l’acharnement et de la vitesse qui ont présidé aux trois premiers rendez-vous, cette série va peser sur les organismes. S’ils veulent faire le break pour mener trois succès à un, et ils le veulent, les Aigles devront faire preuve de fraîcheur. Sera-t-elle au rendez-vous?