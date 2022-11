Afficher plus

Stimo arena. 6142 spectateurs.

Arbitres: MM. Kohlmüller, Hungerbühler, Wolf et Huguet.

Buts: 26e Winnik (Pouliot, Jacquemet) 0-1, 42e Peltonen (Ang, Marchon) 1-1, 52e Praplan (Pouliot, Rod/ 5 c 4) 1-2, 60e Jooris (Richard/ 5 c 6, cage vide) 1-3.

Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Kindschi; Randegger; Schreiber, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Simic, Bougro, Meyer; Obrist, Ness, Loosli; Spiller. Entraîneur: Tomlinson.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs. Entraîneur: Cadieux.

Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 3 x 2’ + 1 x 5’ (Filppula) + pénalité de match (Filppula) contre Ge/Servette.

Notes: Kloten sans Steiner ni Lindemann (blessés). Ge/Servette sans Vatanen (blessés), Cavalleri, Chanton ni Derungs (Swiss League). Tirs sur le poteau: Ruotsalainen (14e), Antonietti (53e). Temps mort demandé par Kloten. Kloten sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’49 à la fin du match).