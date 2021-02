Dans cette guerre-là, pas de gagnant. Chris McSorley et Genève-Servette sont à l’aube d’un procès qui devra trancher sur le fond du litige: licenciement abusif ou pas, contrat longue durée valable ou non. Sur la forme, tout est déjà moche.

Il ne faut douter de rien, surtout pas du pire. L’homme qui incarne le succès du hockey à Genève est sur le point d’attaquer en justice son propre bébé, «son» club. Parce qu’il a été viré comme un malpropre en août 2020 par la nouvelle direction, celle qui a sauvé le même bébé de la faillite qui menaçait, en 2018.

Il n’y a là que déchirements, méthodes, manières, ego.

Qu’on le veuille ou non, Genève-Servette doit beaucoup à Chris McSorley. Qu’on le veuille ou non, l’inverse vaut aussi. Mais comment mesurer la part de l’un et de l’autre? C’est toute la question, c’est la naissance du malaise entre celui qui a façonné Genève-Servette au XXIe siècle et ceux qui l’ont sauvé d’une banqueroute promise, à laquelle McSorley était étranger. Les deux parties se disent prêtes à négocier un arrangement. Cela relève davantage de la posture de façade que de la réelle intention.

En fait, il n’y a là que déchirements, méthodes, manières, ego. On peut comprendre McSorley, qui s’accroche à un substantiel contrat qui court jusqu’en 2028 selon lui. On peut aussi s’interroger sur le caractère extraordinaire d’un tel engagement, conclu en 2014 et dont héritent les sauveurs de 2018, malgré eux. Par ricochet, on doit aussi se questionner sur ces nouveaux propriétaires, qui n’ignoraient rien dudit contrat au moment de reprendre le club et qui depuis semblent avoir tout mis en œuvre pour s’en défaire.

Dans un monde idéal, on aimerait que les deux parties fassent un effort, pour sortir par le haut de l’impasse. Ce Genève-Servette construit par l’une et sauvé par l’autre mérite mieux que cette guerre larvée.