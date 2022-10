National League – Ge/Servette, l’équipe qui jongle avec le meilleur et le pire Virevoltants, supérieurs, les Aigles ont compté trois buts d’avance avant de s’incliner en prolongation contre Davos (4-5), dimanche soir aux Vernets. Simon Meier

Les Aigles avaient du mal à comprendre ce qui leur était arrivé, après le but victorieux des Grisons. KEYSTONE

C’est du Ge/Servette tout craché! Les Aigles, qui avaient tout pour passer un dimanche soir paisible et fructueux, ont trouvé le moyen de se compliquer la tâche puis de perdre bêtement deux plumes. Finalement défaits en prolongation (4-5), les joueurs de Jan Cadieux enregistrent deux revers consécutifs pour la première fois de la saison, et voient s’achever leur série de 21 victoires à domicile en saison régulière. Lors de la même soirée, ils ont fait preuve de toutes leurs qualités et de leur gros défaut. Comme si une forme de légèreté coupable devait toujours venir interrompre et/ou gâcher le festival.