Play-off: quarts de finale – Ge/Servette, le sang chaud et la tête froide Dominateurs physiquement, les Aigles ont pris les devants à Fribourg en atomisant les Dragons (8-3). Mais l’euphorie n’a pas sa place dans le vestiaire grenat avant l’acte IV. Grégoire Surdez

Furrer est sonné après le 8-1. Pour les Aigles, la soirée a été faste, mais Tim Kast, Sandis Smons, Tyler Moy et Mike Völlmin se projettent déjà sur l’acte IV lundi soir aux Vernets. Eric Lafargue

Il faut vraiment se faufiler dans les couloirs pour capter une image, un mot, un cri. Tout est verrouillé pendant les play-off. Et en ces temps de pandémie, les camps sont retranchés. Plus que jamais, la loi du silence s’impose. Les mots sont d’autant plus précieux qu’ils sont rares. Du côté de Fribourg, c’est un peu la «Pravda». Aucun accès aux joueurs n’est permis. Un seul canal de diffusion de l’information alimente les différents médias. Le club choisit lui-même les joueurs qui viendront répondre à un seul journaliste. Bonjour la diversité. On ne connaîtra donc pas avec précision le degré de douleur des fessiers fribourgeois après cette sacrée déculottée.