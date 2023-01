Hockey sur glace – GE Servette joue avec le feu et se brûle à moitié Les Aigles, qui menaient 3-0 après deux tiers, ont dû avoir recours aux penalties pour s’imposer mardi soir à Ambri (3-4). Simon Meier

Les Aigles ont eu chaud, mais ils repartent d’Ambri avec la victoire en poche. Keystone

GE Servette n’est décidément pas une équipe comme les autres. Les Aigles, capables de gagner des matches qui semblent perdus, sont également susceptibles de réussir le contraire. C’est ce qui a failli se produire, mardi soir du côté d’Ambri. Les joueurs de Jan Cadieux, qui menaient 3-0, ont été rejoints avant de s’en sortir aux penalties, grâce à leur défenseur suédois Henrik Tömmernes.

Bien que privés de leurs deux meilleurs pointeurs, Valtteri Filppula (blessé) et Daniel Winnik (malade), les Genevois ont livré une prestation sérieuse et efficace durant deux tiers. Il faut dire que lorsque le troisième homme s’appelle Linus Omark et qu’il est en grande forme, il n’y a a priori pas beaucoup de souci à se faire. Le Suédois, après avoir offert l’ouverture du score à Vincent Praplan en power-play (4e), a lui-même inscrit les numéros 2 et 3 à la 19e puis à la 25e. Et comme Nando Eggenberger, seul face au filet vide, avait trouvé le moyen d’ajuster le poteau entretemps (22e), la soirée s’annonçait confortable pour les Grenat - trop peut-être.

Descloux repousse l’échéance

Car lorsqu’il semble avoir match gagné, GE Servette s’ingénie parfois à montrer qu’il est aussi capable de le perdre. Souverains jusque-là, les Aigles ont ainsi complètement raté leur entame de troisième période. À quatre contre cinq (Marc-Antoine Pouliot sur le banc), ils ont tout d’abord concédé le 1-3 à la 41e (goal de Dario Bürgler), avant d’encaisser le 2-3 six minutes plus tard (but d’Alex Formenton). Et la balade s’est soudain transformée, sinon en chemin de croix, en parcours du combattant.

Sous pression après avoir plané, les joueurs de Jan Cadieux se sont accrochés autour de Gauthier Descloux. Auteur d’un bon match pour son retour au jeu, le gardien fribourgeois a repoussé l’échéance, notamment grâce à un bel arrêt devant Bürgler (53e). Mais quelques secondes plus tard, lors d’une nouvelle supériorité numérique des Tessinois, il n’a rien pu faire devant Filip Chlapik qui remettait les deux formations à égalité (54e).

Plus rien ne serait marqué jusqu’à la prolongation. Trop indisciplinés, les Biancoblu ont permis à leur adversaire d’aborder cette dernière en double supériorité numérique. Mais les Aigles n’ont pas connu leur réussite coutumière dans l’exercice et il fallut donc avoir recours aux penalties pour départager les deux équipes. À ce petit jeu-là, les Genevois ont eu le dernier mot grâce à Henrik Tömmernes, le seul des dix tireurs à réussir son essai.

Ambri - GE Servette 3-4 tab (0-2 0-1 3-0 0-0) Afficher plus Gottardo Arena, 6113 spectateurs. Arbitres: MM. Mollard, Holm; Cattaneo et Duc. Buts: 4e Praplan (Omark, Pouliot/5 c 4) 0-1, 19e Omark (Tömmernes) 0-2, 25e Omark (Tömmernes, Praplan/4 c 4) 0-3, 41e Bürgler (/5 c 4) 3-1, 47e Formenton (Heed) 3-2, 54e Chlapik (Zwerger, Virtanen/5 c 4) 3-3. Ambri: Juvonen; Heed, Burren; Virtanen, Fischer; Fohrler, Z. Dotti; I. Dotti; Pestoni; Chlapik, Eggenberger; Bürgler, Heim, Kneubuehler; McMillan, Grassi, Formenton; Trisconi, Dufey, Zwerger; Hofer. Entraîneur: Luca Cereda. GE Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Chanton, Auvitu; Maurer, Le Coultre; Jacquemet; Miranda, Pouliot, Bertaggia; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Berthon, Smirnovs; Cavalleri. Entraîneur: Jan Cadieux. Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri; 4 x 2’ contre GE Servette. Notes: Ambri sans Spacek ni Kostner (blessés); GE Servette privé de Vatanen, Filppula, Völlmin (blessés) et Winnik (malade).

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

