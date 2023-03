Les Aigles reprennent l’avantage – Ge/Servette ira au Tessin dimanche pour planter le clou Vainqueurs de Lugano (5-1) vendredi soir aux Vernets, les Grenat ne sont plus qu’à un succès des demi-finales. La roue a-t-elle tourné dans la série? Simon Meier

Henrik Tömmernes (au centre) vient de signer le 2-0 en déviant du patin un tir de Tanner Richard. Les Aigles finiront la soirée avec le sourire. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Ge/Servette et Lugano continuent à disputer leur quart de finale sur le mode «à toi, à moi», sachant que les deux formations finissent toujours, jusqu’ici, à s’imposer à domicile. C’était donc au tour des Aigles, qui recevaient lors de l’acte V vendredi soir aux Vernets, de faire régner leur loi et de reprendre leurs distances. Ils ont réussi leur coup, et plutôt très bien (5-1), avec une sérénité accrue par rapport aux dernières sorties. Les Grenat, qui mènent désormais 3-2 dans la série, s’offrent ainsi un puck de match, à exploiter si possible dès dimanche soir à Lugano.