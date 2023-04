Hockey sur glace – Ge/Servette garde la tête haute et maintient le cap Les Aigles ont perdu l’avantage de la glace face à Bienne en finale et se retrouvent menés dans une série (1-2) pour la première fois depuis le début des play-off. Acte IV jeudi à la Tissot Arena (20h). Cyrill Pasche

Emmenés par leur Top Scorer Tanner Richard, les Aigles ne perdent pas confiance malgré les deux défaites consécutives en finale contre le HC Bienne. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

«C’est du hockey de play-off, voyez-vous! Tout peut basculer d’un côté comme de l’autre. On ne va pas se faire de mauvais sang pour cela. Jeudi, on retourne à Bienne, on gagne ce match et on revient aux Vernets avec un score de 2-2 dans la série.» Tanner Richard, le Top Scorer électrisant de Ge/Servette, n’a pas perdu son temps à ressasser la défaite de l’acte III (1-2), après une prolongation qui s’est refusée aux Aigles. Le Canado-Suisse dédramatise et relativise volontiers une situation dans laquelle les Aigles feraient toutefois mieux de ne pas s’enliser.