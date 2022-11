Ilfishalle, 4287 spectateurs Arbitres: MM. Wiegand, Ströbel, Fuchs, Meusy.

Buts: 5e Rohrbach (Saarela, Eakin) 1-0, 36e Saarela (Saarijärvi, Michaelis / 5 c 4) 2-0, 37e Lepistö (Saarijärvi, Eakin) 3-0, 40e Tömmernes (Omark, Filppula / 5 c 4) 3-1, 42e Le Coultre 3-2, 50e Pesonen (Michaelis, Saarela / 5 c 4) 4-2, 52e Le Coultre (Winnik) 4-3, 60e Filppula (Tömmmernes, Jooris / 6 c 4) 4-4, 61e Saarijärvi (Michaelis, Pesonen) 5-4.

Langnau: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus, Zryd, Guggenheim; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Berger, Schmutz, Douay; Aeschlimann, Diem, Salzgeber; Sturny. Entraîneur: Paterlini.

Genève-Servette: Descloux (8e Mayer); Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Smirnovs, Omark; Anotnietti, Jooris, Derungs; Cavalleri. Entraîneur: Cadieux.

Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau; 4 x 2’ contre GE Servette.

Notes: Langnau Weibel (blessé), Erni, Huguenin (surnuméraires), Boltshauser ni Neuenschwander (malades). GE Servette sans Vatanen, Bertaggia, Pouliot (blessés), Smons ni Berthon (Swiss League). GE Servette demande son temps mort à 58’26 joue sans gardien de 58’26 à 59’27. Tir sur les montants: 41e Saarijärvi.