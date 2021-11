Du mieux aux Vernets – Ge/Servette gagne comme si de rien n’était Les Aigles ont inscrit des points pour la 3e fois en trois matches avec Jan Cadieux à la bande. De quoi conforter les dirigeants et les joueurs qui ont souhaité le changement d’entraîneur. Grégoire Surdez

Les joueurs ont communié avec leurs fans. Ils auront même droit à un rappel un quart d’heure plus tard, comme un soir de titre. ERIC LAFARGUE

Il faudrait sans doute installer un détecteur de mensonges dans les patinoires. Avec une communication de plus en plus verrouillée et aseptisée, il devient compliqué de pouvoir poser les bonnes questions et avoir des réponses qui ne sont pas taillées dans le bois. À force de répéter que tout allait bien dans le vestiaire, que le discours du coach était entendu, qu’il n’y avait aucune tension au sein du staff, que ce n’était qu’une question de temps et de chance, il devenait difficile d’en douter. Il fallait donc bien admettre que la seule solution pour sortir de l’ornière, c’était un choc psychologique.