A une victoire de la finale – Ge/Servette flirte avec le bonheur, mais rejette toute forme d’euphorie Les Aigles, vainqueurs jeudi soir à Zoug (2-3 ap), peuvent boucler cette demi-finale dès samedi aux Vernets. Après le match, satisfaction et prudence se tenaient la main. Simon Meier, Zoug

Marc-Antoine Pouliot vient de donner la victoire aux Aigles. Ge/Servette a fait le break et mène 3-1 dans la série. keystone-sda.ch/Philipp Schmidli

Marc-Antoine Pouliot faisait du vélo dans les couloirs de la Bossard Arena, tard jeudi soir. Pour faire redescendre l’adrénaline et évacuer les acides lactiques. Savourer, aussi, un peu. Quelques minutes plus tôt, c’est lui qui avait délivré Ge/Servette en inscrivant le 2-3 décisif en prolongation, à la 76e, permettant ainsi aux Aigles de décrocher une victoire capitale contre Zoug et mener 3-1 dans cette demi-finale. «Il faut encore pédaler, ce n’est pas fini», sourit l’attaquant de 37 ans tout en moulinant.