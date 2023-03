Une victoire pour commencer – Ge/Servette finit par croquer le noyau zougois Les Aigles ont entamé leur demi-finale de play-off par une victoire (3-1), vendredi contre Zoug. Suite du feuilleton dimanche soir en Suisse centrale. Simon Meier

Les Grenat peuvent savourer. Ils ont entamé de la meilleure des manières leur demi-finale face à Zoug. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Ge/Servette a entamé sa demi-finale de play-off par un sacré morceau de bravoure, vendredi soir aux Vernets. Car les Aigles ont dû trimer dur et ramer longtemps pour retourner Zoug (3-1), cette équipe venue d’une contrée où les noyaux de cerise sont plus durs qu’ailleurs. Avant de trouver la solution dans le troisième tiers-temps, les Grenat se sont longtemps cassé le nez sur le gardien Leonardo Genoni. Et c’est au moment où on craignait pour eux qu’ils ne perdent une première dent dans cette série, qu’ils ont mordu dans les jarrets adverses.