Mission accomplie – Ge/Servette finit en tête, en fête, et se projette vers son rêve Les Aigles, vainqueurs d’Ajoie (3-2) et de la saison régulière, ont été célébrés par leur public. Rendez-vous est pris au 14 mars, pour le début des play-off. Simon Meier

Alessio Bertaggia, Roger Karrer, Arnaud Jacquemet, Marco Maurer, Marc-Antoine Pouliot, le gardien Gauthier Descloux et Josh Jooris (de gauche à droite) célèbrent la victoire. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Il ne manquait plus que les cigares au bec, les giclées de champagne et… le trophée à bout de bras. Visions d’avenir et bâtons d’encens. Les Vernets ont fait la fête à leur équipe, samedi soir après la victoire poussive mais précieuse de Ge/Servette devant Ajoie (3-2). Bien plus que le spectacle proposé en l’occurrence, c’est l’aboutissement d’un semestre et 52 matches qui était célébré. Les Aigles, après avoir survolé la majeure partie de la saison puis battu de l’aile ces derniers temps, ont récupéré in extremis leur première place au classement de National League. En attendant la grand-messe des play-off, ça valait bien une communion.