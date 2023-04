Hockey sur glace – GE Servette fait tomber le champion et jouera la finale Les Aigles ont éliminé Zoug en cinq matches et rejoignent le HC Bienne en finale des play-off. Josh Jooris a offert la victoire à son équipe. Succès 3-2. Ruben Steiger Genève

Linus Omark, félicité par Josh Jooris et Teemu Hartikainen, a montré la voie en marquant le 1-0. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

GE Servette l’a fait ! Au terme d’un cinquième acte une nouvelle fois indécis, les Aigles ont validé leur place en finale et rejoignent ainsi le HC Bienne. Ils ont pris une quatrième et dernière fois la mesure des doubles champions de Suisse en titre zougois (3-2). Comme lors du premier duel, les hommes de Jan Cadieux ont renversé les vapeurs dans les vingt dernières minutes.

Cette rencontre a débuté par un long round d’observation - d’une durée de 17 minutes - jusqu’à ce que Valtteri Filppula teste Leonardo Genoni. La deuxième période est repartie sur des bases totalement opposées avec des Aigles imprimant une énorme pression. L’ouverture du score de Linus Omark (23e), bien décalé par Henrik Tömmernes, était amplement méritée.

Les Grenat ont ensuite maintenu le rythme et auraient dû doubler la mise par Marc-Antoine Pouliot (26e). Au lieu d’un 2-0, le score est passé à 1-1 lorsque Brian O’Neill et Fabrice Herzog se sont échappés à deux contre un. Le second déjouant habilement Robert Mayer (29e).

Un troisième tiers de feu

Puis est arrivée une 38e minute folle. Le GSHC a bénéficié d’une rupture à trois contre un, mais Marco Miranda n’est pas parvenu à tromper le gardien adverse. Dans l’enchaînement, Zoug s’est installé en zone offensive et Rémi Vogel a mis un puck sur le goal et inscrit le deuxième but de son équipe - son premier en National League - bien aidé par la déviation involontaire d’Henrik Tömmernes.

Ce qui n’a pas abattu les Servettiens qui ont rapidement égalisé par Sami Vatanen en power play (41e). Un tir sur lequel Leonardo Genoni n’a pas paru irréprochable.. Une réussite qui a permis aux Aigles de ne jamais douter. Ceux-ci ont finalement définitivement pris les devants à la 52e lorsque Josh Jooris a fait trembler les filets après un bel échange avec Linus Omark.

Grâce à ce succès mérité, dans une belle ambiance, GE Servette aura l’honneur de disputer une quatrième finale contre Bienne. Le premier acte aura lieu vendredi soir aux Vernets (20 h).

GE Servette - Zoug 3-2 (0-0 1-2 2-0) Afficher plus Les Vernets, 7135 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Tscherrig, Hebeisen, Fuchs, Duc. Buts: 23e Omark (Tömmernes, Hartikainen) 1-0, 29e Herzog (O’Neill) 1-1, 38e Vogel, 41e Vatanen (Tömmernes, Filppula / 5 c 4) 2-2, 52e Jooris (Omark) 3-2. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Pouliot, Richard, Bertaggia; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Smirnovs, Rod; Cavalleri. Entraîneur: Cadieux. Zoug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Geisser, Vogel; Hansson, Kreis; Nussbaumer; Simion, Kovar, Hofmann; Camper, O’Neill, Herzog; Klingberg, Senteler, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Suri; Zehnder. Entraîneur: Tangnes. Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 2 x 2’ contre Zoug. Notes: GE Servette sans Berthon, Praplan (blessés), Auvitu, Chanton, Eigenmann ni Smons (surnuméraires). Zoug sans Stadler (blessé), Almquist Abdelkader, Muggli (surnuméraires) ni Gross (malade). Zoug sans gardien de 58’25 à 60’00.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

