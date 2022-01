Le GSHC battu à Lausanne – Ge/Servette était à court de rythme

Josh Jooris et les Aigles ont été maîtrisés par les Lions de Christoph Bertschy, samedi soir.

À vue de nez, c’était un vilain samedi soir pour Ge/Servette à la Vaudoise aréna. Les Aigles ont perdu (3-1) face au Lausanne HC leur troisième derby lémanique de la saison en autant de confrontations et ce revers met un terme à leur série de cinq matches victorieux. Alors forcément, malgré toutes les circonstances atténuantes du monde, ça ne respirait pas la joie après la rencontre.

«Nous voulions absolument gagner ce derby parce qu’un derby se gagne, donc cela ne peut pas être une bonne soirée», ronchonnait le défenseur Roger Karrer, auteur du but genevois à la 46e pour son retour à la compétition, à qui on essayait de soutirer quelque considération positive. «Honnêtement, non, ça fait juste mal de perdre ici.»