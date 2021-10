Statistiques avancées – Ge/Servette et le LHC sont-ils à leur place? Alors que se profile un derby lémanique, jeudi soir aux Vernets, quelques statistiques nous aident à comprendre le début de saison décevant des deux rivaux. Jérôme Reynard

Ge/Servette et le LHC visaient le top 6. Au tiers du championnat, les deux rivaux lémaniques doivent pourtant se «contenter» d’une 12e et d’une 9e place. Les explications sont diverses. Un coup d’œil à quelques statistiques avancées permet toutefois d’y voir plus clair. Et de vérifier si les Aigles et les Lions sont récompensés à leur juste valeur.

Genève mérite un peu mieux

Au vu de ce qu’ils présentent sur la glace dans les conditions qui sont les leurs en ce début de saison (les blessés), les Grenat méritent mieux que leur 12e rang. Mais leurs standards restent ceux d’une équipe de 2e moitié de tableau.