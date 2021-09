Hockey sur glace – Ge/Servette est encore beaucoup trop léger Avec une défense décimée, les Aigles ont fait pourtant bonne figure à Zurich en ouverture de saison. Il faudra être patient pour voir le vrai Genève. Grégoire Surdez Zurich

Simon Bodenmann (26) ouvre le score dans une défense affaiblie par le manque de joueurs expérimentés. ERIC LAFARGUE

Ge/Servette a un gros problème en ce début de saison. Il s’est présenté avec une demi-équipe et un quart de sa défense sur la glace des ZSC Lions. Difficile dans ces conditions de tirer des premières conclusions après une entrée en matière forcément compliquée. Il faut dire que la liste des absents a de quoi donner la migraine à n’importe quel coach. Si les blessures et les absences des attaquants (Marco Miranda et Tanner Richard) peuvent être absorbées par une certaine profondeur et l’implication des jeunes, il en va tout différemment du secteur défensif réduit à trois(!) joueurs expérimentés. Marco Maurer, qui revient de six mois d’absence, Henrik Tömmernes, qui ne pourra pas jouer quarante minutes par match sans se griller à terme, et Arnaud Jacquemet ne tiendront pas longtemps à ce régime-là. Pire, ils pourraient même payer cher, sur le long terme, ce travail de forçat.