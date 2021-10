Lendemain de défaite – Ge/Servette est en équilibre sur un fil Brillant offensivement à Zurich, les Aigles ont failli sur des erreurs individuelles. Retour sur une soirée un peu folle et pas si négative que ça. Grégoire Surdez Zurich

Josh Jooris croise le fer avec le top scorer zurichois Denis Hollenstein. Il sera le héros malheureux de la fin de match. Keystone

Quand on est face à un mur, il est parfois malin d’en faire le tour pour aller voir derrière ce qui s’y cache. La manœuvre demande un peu de recul et Ge/Servette aura sans doute eu besoin d’une courte nuit de sommeil pour comprendre et admettre que, malgré la défaite, malgré la frustration, il y aura sans doute plus de positif que de négatif à mettre dans la balance après ce match fou à Zurich.

Il est vrai qu’à chaud il est assez compliqué de se présenter devant les médias avec le sourire lorsque son équipe a réussi l’exploit de laisser filer un match 7-5 alors qu’elle menait encore 5-3 lorsque Tyler Moy semblait avoir donné le coup de grâce à la 33e minute d’un tir sec. C’en était trop et cela sonnait le glas de la présence de Lukas Flüeler dans le but zurichois. Ce changement de gardien a eu l’effet escompté pour les Lions. Ludo Waeber n’a plus rien laissé filé entre ses jambières ni ailleurs. Et comme c’est trop souvent le cas depuis le début de la saison, Genève a encaissé très vite un but après en avoir inscrit un (Schäppi a inscrit le 4-5 une minute après la réussite de Moy).