Forteresse imprenable – Ge/Servette est devenu presque invincible à domicile Les Aigles sont invaincus devant leurs supporters, en saison régulière, depuis 20 matches. Face à Kloten ce samedi soir, ils auront la ferme intention de poursuivre cette série. Ruben Steiger

En saison régulière, le GSHC est invaincu devant son public depuis 20 matches. BASTIEN GALLAY / LPS

19 novembre 2021. C’est la date de la dernière défaite, en saison régulière, de Genève-Servette aux Vernets. Ce soir-là, les Aigles, avec Jan Cadieux à la bande pour la première fois, avaient subi la loi de Zoug en prolongation.

Depuis ce revers inaugural, les Grenat et leur coach ont entamé une spirale positive. En 20 sorties, ils ont toujours gagné devant leurs fans. Le bilan: 15 victoires dans le temps réglementaire, 3 en prolongation et 2 aux tirs au but.

Interrogé sur le sujet, Arnaud Jacquemet n’a pas réussi à masquer sa surprise. «C’est sérieux?, demande-t-il. Je ne le savais absolument pas, mais quand on y pense c’est assez fou comme série.»

Le point noir: Lugano

Pourtant, aussi impressionnante soit-elle, cette invincibilité aux Vernets en saison régulière est ternie par une rencontre. La défaite contre Lugano en pré-play-off qui a précipité l’élimination du GSHC la saison dernière. «Le bilan total a beau être extrêmement positif, ça reste une grosse tache d’ombre. J’aurais largement préféré perdre quelques matches de plus mais gagner celui contre Lugano», détaille Jan Cadieux.

Malgré ce point noir, cette capacité à se montrer performant sur sa glace représente un avantage certain si on se projette plus loin dans la saison. «Pour les play-off, ça peut nous aider et devenir un facteur déterminant, confirme Arnaud Jacquemet. Cependant, on le sait, les play-off sont une nouvelle saison et on l’a bien vu l’an passé contre Lugano.»

«J’aurais largement préféré perdre quelques matches de plus mais gagner celui contre Lugano.» Jan Cadieux, entraîneur du GSHC.

Sans voir aussi loin, cette récurrence à s’imposer sur ses bases est importante, notamment afin de remplir les tribunes. Bien que les résultats sportifs ne soient de loin pas le seul facteur ayant un impact sur la fréquentation de la patinoire, ils y contribuent tout de même.

«Une jolie statistique pour les journalistes»

De son côté, Jan Cadieux ne donne que peu d’importance à ces nombres. «C’est une jolie statistique pour les journalistes. Je la connaissais, mais je ne porte aucune attention là-dessus, affirme l’entraîneur de 42 ans. Domicile ou extérieur, il y a trois points en jeu à chaque match. Je me concentre là-dessus et sur les progrès de l’équipe.»

Si le groupe d’entraîneurs connaît cette statistique et que les supporters en parlent sur les réseaux sociaux, le sujet n’est pas abordé dans le vestiaire. «Vous l’avez bien vu, je suis le premier surpris. On n’évoque pas vraiment ce thème avec les coéquipiers, raconte le Valaisan. En tout cas, j’espère que vous n’allez pas nous porter la poisse», conclut-il avec le sourire.

Réponse ce samedi soir vers 22h, à la fin de l’opposition entre Genève-Servette, leader de National League, et Kloten, néo-promu dans la catégorie. Pour rappel, l’unique défaite des Grenat en préparation avait justement eu lieu contre les Aviateurs.



