Hockey sur glace – GE Servette écrasé par Ambri Les Aigles ont multiplié les cadeaux avant de sombrer en fin de match pour s’incliner sur le score de 4 à 10. Grégoire Surdez

Trisconi et Kostner (Ambri) en train de poursuivre Moy (GE Servette) aux Vernets. Eric-Lafargue

C’est une vilaine manie qui doit disparaître. GE Servette concède trop de buts. L’équipe de Pat Emond a surtout une fâcheuse tendance à laisser de l’espace aux attaquants adverses dans sa propre zone de défense. En ce sens, le 4e but d’Ambi est complètement symptomatique des manquements actuels des Aigles. Cela s’était déjà vu vendredi soir à Zoug, on ne peut pas laisser s’avancer sans aucune opposition des attaquants de la trempe de Dario Simion (Zoug) ou Dario Bürgler (Ambri) sans en payer le prix fort. Et tant Gauthier Descloux à la Bossard Arena que son No2 Stéphane Charlin, aligné hier soir aux Vernets, ne peuvent être tenus à l’impossible.

Les Aigles vont (un peu) mieux mais ils ne sortiront véritablement de l’ornière lorsqu’ils auront gommé les erreurs individuelles qui pourrissent leur jeu. Cela a commencé par un premier but concédé sur un tir anodin de la ligne bleue. Stéphane Charlin est jeune, il est aussi là pour apprendre et ce but-gag concédé aux Léventins lui servira de leçon. Chaque puck cadré est potentiellement dangereux. Cela a ensuite continué par une perte de puck (sans doute entachée d’une faute non sifflée) et un contre éclair. Cela continuait avec une nouvelle perte de puck de Tömmernes, là encore les arbitres auraient sans doute dû siffler faute. Et puis, il y a eu cette action de Bürgler.

Retrouver la confiance

Quatre cadeaux, cela fait donc beaucoup trop pour une équipe qui cherche à retrouver de la confiance et qui ne ménage par ailleurs pas sa peine. Les Aigles sont revenus une première fois de 0-2 à 2-2 grâce à Smirnovs et Filppula. Ambri a repris deux longueurs d’avance et c’est alors que Sami Vatanen a ouvert son compteur but par deux fois. Alors que tout semblait pencher en faveur des Aigles, la rencontre a basculé de l’autre côté. La fébrilité défensive et des décisions arbitrales suspectes ont sonné le glas des efforts genevois. Les Aigles ont même sombré corps et bien lors des dix dernières minutes. Une fessée qui laissera des traces, c’est certain.

GE Servette - Ambri Piotta 4-10 (0-1 2-2 1-6) Afficher plus Les Vernets. 5105 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Hungerbühler, Progin, Dreyfus. Buts: 6e Bürgler (Hietanen, Heim / à 5c4) 0-1. 22e Zwerger (Pestoni) 0-2. 25e Smirnovs (Berthon Maurer) 1-2. 27e Filppula (Vatanen / à 5c4) 2-2. 33e Pestoni (Zwerger) 2-3. 35e Bürgler 2-4. 39e Vatanen (5c4) 3-4. 41e Vatanen (Tömmernes, Jooris / 5c3) 4-4. I. 45e Dotti (Grassi) 4-5. 50e Burren (5c4) 4-6. 53e Kostner (à 4c5!) 4-7. 55e (54’10) Pestoni 4-8. 55e (54’31) Pestoni (Zwerger) 4-9. Pestoni (Zwerger / à 5c4) 4-10. GE Servette: Charlin; Jacquemet, Tömmernes; Vatanen, Le Coultre; Karrer, Maurer; Smons; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Moy, Jooris, Miranda; Völlmin, Vermin, Patry; Riat, Berthon Smirnovs; Cavalleri. Entraîneur: Pat Emond. Ambri: Ciaccio; Fora, I. Dotti; Hietanen, Fischer; Burren, Z. Dotti; Hächler, Pezzulo; Kozun, Regin Kneubühler; Bürgler, Heim, McMillan; Pestoni, Grassi, Zwerger; Trisconi, Kostner, Bianchi. Entraîneur: Luca Cereda. Notes: Genève sans Mercier, Rod, Richard Chanton, Pouliot ni Antonietti (blessés). Ambri sans Dal Pian ni D’Agostini (blessés). Pénalités: 5x2’ contre GE Servette. 9x2’ contre Ambri.

