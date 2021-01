Hockey – Ge/Servette double la mise Les Grenat s’imposent une deuxième fois de suite contre Lugano (5-2). Pourtant, tout avait mal commencé. Damien Riat expulsé après 38 secondes de jeu. Christian Maillard, Genève

Tir d’Omark: danger! Eric-Lafargue

La vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain, surtout dans ce championnat où tout le monde peut battre tout le monde. Genève-Servette qui avait fait étalage de son potentiel offensif ce jeudi contre ce même adversaire, pour s’imposer 7 à 3, a dû cette fois-ci s’armer de patience pour aligner une troisième victoire de suite.

Il faut dire que les Genevois avaient commencé cette deuxième rencontre d’affilée de la plus mauvaise des manières. On ne jouait que depuis 38 secondes lorsque Damien Riat a été renvoyé aux vestiaires. Sa charge trop appuyée derrière la cage de Niklas Schlegel a surpris Elia Riva qui ne s’y attendait pas. Le Tessinois, touché dans le haut des cervicales, est allé finir sa soirée aux HUG (il a eu de la peine à quitter la glace debout) alors que le Servettien était tout malheureux de ce dénouement.

Boy-play efficace

Toujours est-il que les Genevois ont mis du temps à rentrer dans cette deuxième confrontation d’affilée face à des Tessinois, bénéficiant d’emblée de cinq minutes de pénalité. Une longue période de jeu de puissance qui a permis à Jani Lajunen d’ouvrir la marque après 3’’45 avant que Raphael Herburger ne double la mise deux secondes à peine la fin de la sanction pour le Grenat. Daniel Manzato, qui avait relayé Gauthier Descloux dans la cage, avait bien limité la casse, bien aidé par un box play efficace.

Il y avait donc déjà 0-2 lorsque les Aigles ont pu entrer dans cette partie en reprenant là ou presque ils s’étaient arrêtés la veille, sur leur lancée. Le temps de remettre la machine en marche, c’est Daniel Winnik qui attendait ça depuis le 9 octobre, qui a relancé son équipe, bien servi par Marco Miranda. C’est lui encore, le Canadien, qui a égalisé à quatre contre cinq, à la 31e avant d’offrir le troisième à Henrik Tömmernes, dix minutes plus tard, à quatre contre quatre cette fois-ci.

Plus fort dans le jeu que les Luganais à cinq contre cinq, comme ce fut déjà le cas la veille, les Servettiens ont fini par assurer leur succès dans le dernier tiers. Logiquement. C’est encore de diable de Daniel Winnik qui fait encore une fois trembler les filets, sur pénalty, après une faute de de Julian Walker sur John Fritsche (54e). C’est Noah Rod qui a scellé le score dans la cage vide.

Pour la petite histoire, Linus Omark n’a toujours pas inscrit de but depuis le 4 décembre à Lausanne. Très bon dans le jeu d’un Ge/Servette en feu, on ne serait pas étonné qu’il réagisse dimanche à Bienne…

Genève-Servette – Lugano

Les Vernets, Huis-clos. Arbitres: MM. Wiegand, Salonen, Steenstra (Can), Duarte.

Buts: 4e Lajunen (Heed/5 c 4) 0-1, 6e Herburger (Lajunen, Fazzini) 0-2, 12e Winnik (Miranda) 1-2, 31e Winnik (Fehr/4 c 5) 2-2, 41e Tömmernes (Winnik, Jacquemet/4 c 4) 3-2, 54e Winnik (pénalty) 4-2, 58e Rod (5 c 6/dans la cage vide).

Genève-Servette: Manzato; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Lecoultre; Mercier, Maurer; Völlmin; D. Riat, Winnik, Omark; Moy, Fehr, Patry; Rod, Richard, Vermin; Fritsche, Berthon, Miranda; A. Riat. Coach: Patrick Emond.

Lugano: Schlegel; Heed, Riva; Loeffel, Wellinger; Nodari, Wolf; Chiesa, Morini; Walker, Lajunen, Suri; Bürgler, Herburger, Fazzini; Traber, Sannitz, Lammer.

Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ + 1 x 10’ (Fehr/réclamations) + 1 x 20’ (D. Riat/charge à la tête) contre Genève-Servette. 6 x 2’ + 1 x 10’ (Herburger) + 1 x 10’ (Lammer) contre Lugano.

Notes: Genève-Servette sans Kast, Guebey, Smirnovs, Smons (surnuméraires), Tanner, Vouillamoz, Charlin ni Chuard (en Swiss League). Elia Riva est transporté à l’hôpital après une charge de Damien Riat (0’’38). Temps-mort: Lugano (56’’37) qui sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ.