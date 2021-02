Le président sortant du club s’explique – Ge/Servette doit se trouver de nouveaux dirigeants Le conseil d’administration des Aigles a remis son mandat lundi. Didier Fischer président ad interim. Daniel Visentini

Didier Fischer (à gauche) avait fait de Laurent Strawson le président de Genève-Servette e 2018. Depuis ce lundi, il doit trouver une nouvelle équipe dirigeante. ERIC LAFARGUE

Forcément, par les temps qui courent, toute turbulence est suspecte. À Genève-Servette, le dernier tumulte n’est pas le moindre. Il y avait déjà cette guerre entre le club et Chris McSorley qui menace de prendre définitivement le chemin du Tribunal des Prud’hommes, plusieurs millions sont en jeu entre l’institution du hockey genevois qui a viré l’ex-boss des Vernets. Mais depuis ce lundi, il y a en plus la démission in globo du conseil d’administration de Genève-Servette.

Comme nous l’avons annoncé en primeur, MM. Laurent Strawson (président du club), Paul Neury et Jacques Apothéloz (membres du CA), ont présenté leur démission et cela a été annoncé aux joueurs et au staff ce lundi, juste avant que l’équipe ne prenne le car en direction de Zurich. C’est Didier Fischer (ex-président de Servette, président de la Fondation 1890 qui a sauvé le GSHC de la faillite en 2018), qui sera le président ad interim, en attendant la constitution d’une nouvelle équipe dirigeante pour la saison 2021-2022. Coup de tonnerre dans le ciel grenat ou simple logique des choses?