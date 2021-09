Lourde défaite à Bienne – Ge/Servette doit faire preuve de patience et d’orgueil Fessés à Bienne, les Aigles vont au-devant d’une semaine compliquée. Grégoire Surdez Bienne

Stéphane Charlin n’a pas été aidé par une défense aux abonnés absents. Keystone

C’est un peu le scénario catastrophe en ce début de saison. Aux blessés de l’été sont venus s’ajouter une ribambelle d’éclopés. L’hôpital club Ge/Servette a vraiment fière allure. Son pendant qui évolue en National League un peu moins. «On ne joue pas sans un tiers de son équipe sans en payer à un moment le prix», dit Pat Emond. Ce qui était déjà tangible contre Lugano était visible comme le nez de Damien Brunner au milieu de la figure sur la glace du leader, où les Aigles n’ont jamais existé.

C’est sans doute ce constat qui est le plus gênant. À aucun moment, les visiteurs n’ont eu droit de rêver à autre chose qu’à une fessée. Quand une équipe se présente sans son capitaine (Noah Rod), sans son gardien No 1 (Gauthier Descloux), sans un de ses étrangers (Marc-Antoine Pouliot), sans deux de ses défenseurs routiniers (Roger Karrer et Jonathan Mercier) et sans son meilleur centre suisse (Tanner Richard), les survivants se doivent d’être plus qu’à la hauteur.