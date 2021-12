Retour à la compétition – Ge/Servette doit composer avec le manque de rythme Les Aigles retrouvent la National League jeudi soir à Zoug, après trois jours de quarantaine préventive et deux semaines sans match. Jérôme Reynard

Jan Cadieux va diriger le GSHC pour la huitième fois, jeudi soir à Zoug. KEYSTONE

Comment réagiront les organismes? C’est l’une des questions qui occupaient l’esprit de Jan Cadieux, mercredi, à la sortie de l’entraînement collectif de Ge/Servette, le premier depuis samedi et la mise en quarantaine préventive de l’équipe, annoncée le lendemain.

Les Aigles viennent de passer trois jours à la maison. Reports (de trois rencontres) et trêve internationale obligent, ils n’ont plus joué depuis le 9 décembre et leur victoire face aux ZSC Lions (3-1), la cinquième de l’ère Jan Cadieux (sept matches).