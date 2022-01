Hockey sur glace – Ge/Servette, d’abord amorphe, finit par venir à bout d’Ambri Pour leur match de reprise post-Covid, les Aigles ont fêté face aux Tessinois un cinquième succès consécutif (4-3). Derby lémanique, samedi soir à Lausanne. Simon Meier

1 er but de l’année 2022 aux Vernet: le puck au fond sur un tir de Richard, à droite. ERIC LAFARGUE

Drôle de match pour une reprise. Ge/Servette, qui avait enchaîné quatre victoires en décembre avant d’être stoppé par le Covid, en a ajouté une cinquième, vendredi soir contre Ambri (4-3). Un succès ric-rac, mais très précieux dans la course à la 10e place. Cela dit, il faudra clairement faire mieux - et plus tôt dans le match -, ce samedi lors du derby à Lausanne.

Après plus de deux semaines sans match, les Aigles ont mis 49 secondes à trouver le chemin du but adverse, grâce à Richard qui concluait un joli numéro de Vermin. Tapis rouge vers la victoire? Pas franchement puisque treize minutes de somnolence plus tard, dans des Vernets creux et amorphes, Ambri menait 3 à 1. Sans briller: les Tessinois n’ont eu qu’à se baisser pour ramasser quelques-uns des nombreux cadeaux offerts par une défense genevoise à la dérive.