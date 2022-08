Hockey sur glace – GE Servette confirme l’arrivée de Teemu Hartikainen Le GSHC a officialisé mercredi la signature de l’attaquant finlandais champion olympique et du monde 2022, complétant ainsi sa légion étrangère avec un crack.

Le Finlandais Teemu Hartikainen a remporté les Mondiaux à la fin mai avec sa sélection. IMAGO/Bildbyran

La légion étrangère du Genève-Servette Hockey Club affiche complet pour le prochain exercice et elle a très fière allure. Teemu Hartikainen (1,86 m et 106 kg) a signé un contrat portant sur une saison avec les Grenat et le futur No 70 patinera aux Vernets avec les défenseurs Henrik Tömmernes et Sami Vatanen ainsi que les attaquants Linus Omark, Valtteri Filppula et Daniel Winnik.

Hartikainen, 32 ans, retrouvera au bout du lac Omark, qu’il a côtoyé durant sept saisons dans sa carrière. Pour avoir évolué souvent sur la même ligne, les deux hommes «sont de très bons amis sur et en dehors de la glace», précise le club dans un communiqué. Hartikainen arrive vraiment en terrain connu à Genève puisqu’il rejoint également Filppula et Vatanen, avec qui il est devenu champion olympique et du monde en 2022.

«C’est une chance pour moi de rejoindre le GSHC et j’en suis très heureux. J’ai hâte de retrouver certains de mes bons amis comme Linus Omark, Sami Vatanen et Valtteri Filppula, a expliqué celui qui sort de neuf saisons disputées avec Salavat Yulaev Ufa en KHL, où il a amassé 419 points (186 buts) en 561 apparitions. Ma famille est aussi très heureuse de venir en Suisse et je suis impatient de rencontrer les autres gars.»

Directeur sportif du club, Marc Gautschi ne boude pas son plaisir d’avoir attiré un tel joueur. «Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Teemu dans notre équipe (…) C’est un marqueur extrêmement régulier et il l’a prouvé à tous les niveaux auxquels il a joué. Il n’hésite pas non plus à jouer avec son physique devant le but pour arriver à ses fins et c’est une qualité rare qui nous aidera à atteindre nos objectifs.»

JSA

