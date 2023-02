Hockey sur glace – GE Servette concède un troisième revers de rang Les Aigles ont à nouveau été vaincus par les ZSC Lions (3-4). Ils n’ont plus que deux points d’avance sur Bienne.

Ruben Steiger Genève

Chris Baltisberger trompe la vigilance de Gauthier Descloux. keystone-sda.ch

GE Servette n’a pas pu prendre sa revanche. Battus mardi à Zurich, les Grenat ont une nouvelle fois subi la loi des Lions samedi soir aux Vernets (3-4) au terme d’une partie plaisante à suivre pour les 7135 spectateurs (guichets fermés). En raison de ce revers, conjugué à la victoire de Bienne à Zoug, le GSHC n’a plus que deux points d’avance sur les Seelandais à deux journées du terme du championnat régulier.

À l’image de l’affrontement de mardi entre les deux formations, ce duel a été indécis et disputé. Ce sont les hommes de Jan Cadieux qui ont pris le meilleur départ. L’ouverture du score est survenue à la 7e minute par le buteur maison Hartikainen. Le Finlandais a dominé physiquement son adversaire avant d’armer un tir précis en se retournant.

Dès cet instant, les ZSC Lions ont commencé à se montrer plus dangereux et pressant. Le duo Lammikko-Texier, bourreau des Aigles mardi, s’est ménagé de nombreuses chances. La domination zurichoise à l’entame de la deuxième période (24e poteau de Lehtonen) s’est logiquement soldée par une égalisation de Texier (25e). Les Lions ont ensuite continué à pousser et ont une nouvelle fois touché le montant (27e). Les Grenat ont su faire le dos rond et ont repris l’avantage un tantinet contre le cours du jeu. Aligné en défense, Winnik a joué comme un attaquant pour tromper Meier sur un 1 contre 1 (39e).

Frayeur pour Descloux

a plus grosse crainte pour le GSHC est intervenue à la 40e. Après un contact avec Lammikko, Descloux a rejoint le vestiaire (pour la pause) en boitillant. Heureusement, il a pu reprendre le jeu normalement. Sur la glace, la troupe de Marc Crawford a continué à se montrer virevoltante et ont retourné le match deux minutes par Weber (45e) et Baltisberger (47e). GE Servette a bien cru faire le plus dur en égalisant en jeu de puissance par Tömmernes (52e) mais Bodenmann a offert une victoire méritée à son équipe (54e).Après cette semaine difficile (un point en trois sorties), Genève se déplacera jeudi à Zoug avec la ferme intention de conserver ses deux unités d’avance sur Bienne.

Afficher plus GE Servette - Zurich 3-4 (1-0 1-1 1-3) Les Vernets, 7135 spectateurs (guichets fermés).Arbitres: MM. Lemelin (USA), Mollard, Steenstra (Can), Duc. Buts: 7e Hartikainen (Jooris) 1-0, 25e Texier (Lammikko) 1-1, 39e Winnik (Praplan) 2-1, 45e Weber (Marti, Bodenmann) 2-2, 47e C. Baltisberger (Azevedo, Kukan / 5 c 4) 2-3, 52e Tömmernes (Filppula / 5 c 4) 3-3, 54e Bodenmann (Marti) 3-4. GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vatanen, Winnik; Karrer, Chanton; Smons; Praplan, Filppula, Smirnovs; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Cavalleri, Bertaggia; Miranda, Richard, Pouliot; Fiebiger. Entraîneur: Cadieux. Zurich: Meier; Weber, Marti; Kukan, Meier; Geering, Lehtonen; Trutmann, Ustinkov; C. Baltisberger, Lammikko, Texier; Azevedo, Roe, Baechler; Sigrist, Schäppi, Bachofner; Bodenmann, Wallmark, Riedi. Entraîneur: Crawford. Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette; 4 x 2’ contre Zurich. Notes: GE Servette sans Mayer, Le Coultre, Maurer, Völlmin, Berthon, Rod (blessés) ni Auvitu (surnuméraire). Zurich sans Waeber, P. Baltisberger, Guebey, Andrighetto, Hollenstein (blessés), Hrubec, Leone ni Sopa (malades). Temps mort GE Servette à 58’’53. GE Servette sans gardien de 58’’53 à la fin du match. Tirs sur le montants: 24e Lehtonen, 27e Azevedo, 55e Azevedo.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.