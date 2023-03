Hockey sur glace – GE Servette chute en prolongation à Lugano Les Aigles ont concédé un deuxième revers au Tessin et voient leur adversaire revenir à 2-2 dans la série. Ruben Steiger Lugano

Le topscorer luganais Calvin Thuerkauf se joue de Josh Jooris devant le gardien Robert Mayer. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Les duels entre Ge/Servette et Lugano tirent en longueur. Après les 114 minutes jouées samedi soir aux Vernets lors de l’acte III, les deux formations ont cette fois ci bataillé pendant 61’09. La pièce est tombée dans le camp luganais grâce à une réussite de Fazzini, l’enfant du pays, au tout début du temps supplémentaire. Les Bianconeri reviennent ainsi à 2-2 dans la série.

Jan Cadieux souhaitait voir son équipe plus agressive et rentrer fort dans cet acte IV et l’entraîneur Grenat a été servi. Ses protégés ont totalement asphyxié les Luganais dans les dix premières minutes, s’offrant une multitude d’occasions. L’ouverture du score d’Omark (3e) - mettant fin à une disette de sept matches - est venue récompenser cette entame conquérante. Cette dernière aurait même mérité un avantage plus large.

Au lieu d’un 0-2, les Aigles ont concédé l’égalisation sur la première réelle chance de marquer des Tessinois. Sur une action de rupture rondement menée, Guerra, malheureux samedi avec ses deux montants, a allumé la lucarne de Mayer. Efficacité maximale.

Cette réussite insolente n’a pas duré. Les Bianconeri ont en mis plus dans le deuxième tiers et se sont procurés de belles situations, notamment en infériorité numérique. Mais Mayer s’est montré solide et rassurant. Tout comme Koskinen qui a réalisé plusieurs parades déterminantes. Dans l’ultime acte, Mayer s’est révélé décisif à deux reprises entre la 47e et la 49e minute.

Rien n’ayant été marqué, les deux équipes se sont départagées en prolongation. À ce petit jeu, c’est cette fois Lugano qui s’est imposé grâce à une réussite de Fazzini.

Les Tessinois reviennent ainsi à 2-2 dans ce quart de finale et remettent la pression sur GE Servette avant l’acte V qui se disputera vendredi soir aux Vernets.

Lugano - GE Servette 2-1 ap (1-1 0-0 0-0) Afficher plus Cornèr Arena, 5609 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Borga, Obwegeser, Burgy. Buts: 3e Omark (Hartikainen) 0-1, 12e Guerra (Gerber) 1-1, 62e Fazzini (Herburger) 2-1. Lugano: Koskinen; Alatalo, Klok; Wolf, Mi. Müller; Andersson, Guerra; Riva; Zanetti, Thürkauf, Carr; Fazzini, Ma. Müller, Granlund; Walker, Herburger, Patry; Gerber, Morini, Josephs; Vedova. Entraîneur: Gianinazzi. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Jacquemet; Chanton, Eigenmann; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Smirnovs; Hartikainen, Jooris, Omark; Bertaggia, Pouliot, Cavalleri. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano; 5 x 2’ contre GE Servette + 1 x 10’ (Winnik).Notes: Lugano sans Arcobello, Bennett, Connolly (blessés), Fadani, Villa ni Stoffel (surnuméraires). GE Servette sans Le Coultre, Berthon, Rod (blessés), Auvitu, Smons (surnuméraires), ni Antonietti (malade).

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace.

