En tête de National League – Ge/Servette, cet heureux leader qui en veut toujours plus Vainqueurs de Kloten samedi (5-0), les Aigles s’envolent au classement. Mauvaise nouvelle pour la concurrence: ils travaillent à s’améliorer. Simon Meier

Noah Rod, Marc-Antoine Pouliot, Roger Karrer et Josh Jooris (de gauche à droite) incarnent ici la bonne bande que semble former Ge/Servette cette saison. BASTIEN GALLAY/LPS

Aux Vernets, tous les discours vont dans le même sens. De quoi rédiger un petit manuel du «Comment rester terre à terre quand on plane un peu». L’exercice mené par le staff et les joueurs de Ge/Servette, très réussi, peut se résumer ainsi: on ne regarde pas le classement, on continue à travailler pour progresser en tant qu’équipe et on aborde chaque match avec la volonté de le gagner, à commencer par celui de mardi à Rapperswil, qui bouclera le premier quart de la saison régulière.