Hockey sur glace – Ge/Servette, ce Poulidor du hockey suisse, veut enfin combler le vide Les Aigles, qui reçoivent Bienne ce vendredi lors de l’acte I, visent leur tout premier titre de champion. Un graal après lequel plusieurs générations ont patiné en vain. Espoirs et témoignages. Simon Meier

Le message déployé par les supporters grenat depuis le début des play-off est clair: Ge/Servette veut aller au bout du rêve, cette fois. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Jamais, ça n’est pas souvent. Des pionniers de Florissant en 1905 aux Aigles de 2021, qui avaient battu de l’aile en finale contre Zoug, le hockey genevois n’est jamais allé au bout du rêve. Le titre de champion de Suisse a longtemps été une vue de l’esprit; ou alors l’occasion de quelques crève-cœur pour Ge/Servette, lors des belles mais frustrantes années 1960 et 70 (cinq titres de vice-champion), puis sous l’ère Chris McSorley (deux finales perdues en 2008 et 2010). Dès ce vendredi soir aux Vernets, avec l’acte I d’une finale au meilleur des sept matches devant Bienne, les Grenat ont l’occasion d’écrire l’histoire. Enfin, à jamais et pour toujours.