Vaudoise aréna, 9600 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Wiegand, Kaukokari (Fin), Steenstra (Can), Duc.

Buts: 11e Almond 1-0 (Salomäki, Genazzi / 6 c 5), 12e Auvitu (Tömmernes, Praplan) 1-1, 16e Cavalleri (Tömmernes, Antonietti) 1-2, 18e Tömmernes (Winnik, Omark / 5 c 4) 1-3, 31e Miranda (Richard / 4 c 5) 1-4, 42e Pouliot (Omark, Hartikainen) 1-5, 50e Tömmernes (Filppula / 5 c 4) 1-6, 57e Glauser (Jäger, Raffl).

Lausanne: Laurikainen (31e Punnenovs); Sidler, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Holdener; Bozon, Jäger, Raffl; Panik, Maillard, Kovacs; Riat, Fuchs, Sekac; Kenins, Almond, Salomäki; Hügli. Entraîneur: Ward.

GE Servette: Mayer (40e Descloux); Smons, Tömmernes; Karrer, Maurer; Jacquemet, Auvitu; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Smirnovs; Hartikainen, Pouliot, Omark; Antonietti, Cavalleri, Bertaggia. Entraîneur: Cadieux.

Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ contre GE Servette.

Notes: Lausanne sans Heldner, Emmerton, Krakauskas, Pedretti (blessés), Stephan et Audette (surnuméraires) ni Gernat (malade). GE Servette sans Le Coultre, Vatanen, Völlmin, Berthon, Jooris, Rod (blessés) ni Chanton (Swiss League). Tirs sur les montants: 21e Sekac, 33e Omark.