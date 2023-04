Finale des play-off – Ge/Servette, battu, devra lutter pour renouer avec le fil de son rêve Les Aigles, dominateurs mais piégés par Bienne mardi en prolongation (1-2), sont menés sur le même score en finale de National League. L’acte IV a lieu jeudi dans le Seeland. Simon Meier

Arnaud Jacquemet, Noah Rod et Benjamin Antonietti (de gauche à droite) accusent le coup après la défaite. Jeudi soir, il s’agira pourtant de rebondir à Bienne. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Ge/Servette devra faire preuve d’une sacrée force de caractère pour renouer avec le fil de son rêve. Les Aigles, qui avaient déjà reçu un gros coup sur le carafon en s’inclinant in extremis dimanche à Bienne, ont subi une nouvelle déconvenue, mardi soir aux Vernets, lors de l’acte III de cette finale de National League. Battus par les Seelandais (1-2 après prolongation, but de Mike Künzle à la 78e), les Grenat ont concédé leur première défaite de ces play-off à domicile. Ils perdent ainsi l’avantage de la glace et se retrouvent menés dans la série (1-2) avant le quatrième rendez-vous de jeudi.