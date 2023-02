Hockey sur glace – Ge/Servette battu au bout du suspense Les Aigles ont perdu vendredi soir sur la glace de Lugano (4-3 tab). Ils conservent leur place de leader de National League, avec cinq longueurs d’avance sur Bienne. Chris Geiger

A l’image de Roger Karrer, Genève n’a pas passé l’épaule à Lugano (ici Calvin Thürkauf). keystone-sda.ch

Ge/Servette n’est pas parvenu à effacer l’affront du 13 janvier dernier. Un gros mois après s’être écroulée de manière impressionnante contre Lugano aux Vernets (défaite 4-7 après avoir pourtant mené 3-0), la formation de Jan Cadieux s’est à nouveau inclinée face aux Bianconeri (4-3 tab) vendredi soir sur la glace tessinoise. Avec désormais cinq points d’avance sur Bienne, les Aigles perdent quelques plumes en tête du classement de National League.

Battus pour la troisième fois depuis le retour de la pause internationale, les Genevois ont perdu une séance de tirs au but de très grande qualité lors de laquelle neuf tentatives ont terminé au fond des filets. Le top scorer tessinois Granlund a inscrit la réussite décisive.

Avant ce dénouement quelque peu malheureux, Ge/Servette n’avait pas réussi son meilleur match de la saison. Mais il avait su se montrer redoutable en power play – le meilleur de la Ligue – en marquant à deux reprises grâce à Filppula (17e, 1-1) et Praplan (21e, 1-2). Plus opportuniste et efficace devant la cage adverse, le GSHC avait trompé une troisième fois un Koskinen à nouveau à la peine (21 arrêts) grâce à Smirnovs (31e, 2-3).

Les Aigles, contraints de se présenter à la Cornèr Arena avec Winnik titularisé en défense en raison des nombreuses absences, ont donc dû se contenter d’un seul point à cause de l’égalisation d’Alatalo (37e, 3-3). Vatanen, dispensé du long déplacement en direction du Tessin, et ses partenaires auront à cœur de rebondir samedi soir (19h45) lors de la réception de Zurich.

Afficher plus Cornèr Arena, 4713 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Kohlmüller; Fuchs, Gnemmi. Buts: 15e Carr (Guerra, Zanetti) 1-0, 17e Filppula (Tömmernes, Hartikainen / 5c4) 1-1, 21e Praplan (Tömmernes, Omark / 5c3) 1-2, 23e Fazzini 2-2, 31e Smirnovs (Praplan, Filppula) 2-3., 37e Alatalo (Granlund, Ma. Müller / 5c4) 3-3. Tirs au but: Winnik 0-1, Ma. Müller 1-1, Hartikainen 1-2, Fazzini 2-2, Omark -, Granlund -, Tömmernes 2-3, Carr -, Praplan -, Bennett 3-3, Fazzini 4-3, Tömmernes 4-4, Granlund 5-4, Hartikainen -. Lugano: Koskinen; Alatalo, Klok; Riva, Mi. Müller; Andersson, Guerra; Villa; Bennett, Ma. Müller, Granlund; Carr, Thürkauf, Patry; Fazzini, Morini, Josephs; Walker, Herburger, Zanetti; Gerber. Entraîneur: Luca Gianinazzi. Ge/Servette: Descloux; Chanton, Tömmernes; Jacquemet, Auvitu; Karrer, Winnik; Smons; Praplan, Filppula, Smirnovs; Miranda, Richard, Bertaggia; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Cavalleri, Fiebiger. Entraîneur: Jan Cadieux. Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’ contre Ge/Servette. Notes: Lugano sans Wolf, Arcobello, Connolly (blessés), Stoffel, Fadani, ni Vedova (surnuméraires). Ge/Servette sans Mayer, Maurer, Völlmin, Le Coultre, Berthon, Rod (blessés), Pouliot (malade), ni Vatanen (surnuméraire).

