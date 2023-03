Hockey sur glace – GE Servette bat Ajoie et remporte la saison régulière Les Aigles, qui ont difficilement battu les Jurassiens samedi soir (3-2), repassent devant Bienne lors de l’ultime ronde. Ils peuvent songer aux play-off. Simon Meier Genève

Matteo Romanenghi (Ajoie) passe devant Alessio Bertaggia (Genève-Servette). Cela n’empêchera pas les Genevois de l’emporter, samedi aux Vernets. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

La rencontre entre GE Servette et Ajoie, n’a jamais atteint des sommets, samedi soir. Mais les Aigles, qui ont fini par s’imposer (3-2), ont retrouvé la tête de National League 48 heures après l’avoir perdue. Et cela a suffi au bonheur immédiat du public des Vernets, encore accru par les mésaventures subies par les rivaux fribourgeois et lausannois. Les Grenat remportent ainsi cette saison régulière qu’ils ont par moments survolées. Mais à neuf jours du début des play-off, les joueurs de Jan Cadieux ne se sont pas franchement rassurés.

Après quatre défaites, dont la très vilaine de jeudi à Zoug (6-1), l’entraîneur genevois attendait sans doute une réaction de ses troupes. Elle a eu lieu, à l’entame des deux premiers tiers, avec un but prématuré à chaque fois (Deniss Smirnovs dès la 2e minute et Teemu Hartikainen à la 21e en power-play). Mais pour le reste, face à des Ajoulots bien organisés, les Servettiens ont séché. Dominateurs, parfois largement (25 tirs à 12 après deux tiers), ils ont manqué de précision dans le dernier geste; ou alors ils se sont heurtés à un Damiano Ciaccio par moments infranchissable - quand ce n’était pas à son poteau (Linus Omark à la 31e).

Vouillamoz marque contre les siens

A force de tourner autour du pot, Genève aurait pu se mordre les doigts. Car les Jurassiens ont réduit la score en supériorité numérique par Guillaume Asselin (23e), avant d’égaliser par Mathieu Vouillamoz (36e), prêté par le club des Vernets. Les Aigles allaient-ils trouver le moyen de se saborder face à la lanterne rouge, comme ils l’avaient si bien fait la saison dernière?

Non. Redevenus leaders virtuels en raison de la défaite biennoise qui se dessinait du côté de Lugano, les Grenat ont repris leur domination pour enfin trouver la faille par Daniel Winnik, à l’occasion d’une pénalité différée (48e).

La mission était accomplie, d’un point de vue mathématique. Mais la manière n’a pas toujours convaincu. Et la rapide sortie du capitaine Noah Rod, qui effectuait son retour de blessure après un mois d’absence, n’est pas très rassurante en vue des play-off. Ceux-ci commenceront le 14 mars aux Vernets, face à un adversaire encore à déterminer.



GE Servette - Ajoie 3-2 (1-0 1-2 1-0) Afficher plus Les Vernets, 6917 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Dipietro; Gnemmi et Gurtner. Buts: 2e Smirnovs 1-0, 21e Hartikainen (Vatanen, Omark/5 c 4) 2-0, 23e Asselin (Bakos, Gauthier/5 c 4) 2-1, 36e Vouillamoz (Asselin), 48e Winnik (6 c 5) 3-2. GE Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Eigenmann; Chanton, Auvitu; Praplan, Smirnovs, Winnik; Miranda, Pouliot, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Guignard, Cavalleri, Bertaggia. Entraîneur: Jan Cadieux. Ajoie: Ciaccio; Thiry, Pilet; Rouiller, Romanenghi; Birbaum, Hauert; Törmänen; Bakos, Gauthier, Hazen; Asselin, Frossard, Vouillamoz; Sciaroni, Garessus, Arnold; Derungs, Macquat, Schmutz; Huber. Entraîneur: Dan Tangnes. Pénalités: 6 x 2’ contre GE Servette; 5 x 2’ contre Ajoie.

Notes: GE Servette sans Mayer, Richard, Le Coultre, Völlmin, Berthon (blessés), ni Filppula (raisons personnelles. Ajoie privé de Gauthier-Leduc, Devos, Pouilly, Fey et Bozon (blessés).

