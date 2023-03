Hockey sur glace – Play-off – Ge/Servette avance dans l’intensité et la sérénité Pour préparer leur demi-finale contre Zoug, les Aigles ont gardé un rythme analogue à celui d’une semaine avec des matches. Ruben Steiger

Les Aigles retrouveront leur public vendredi soir à l’occasion de l’acte I de la demi-finale. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Plus les jours passent, plus l’alléchante demi-finale entre Ge/Servette, vainqueur de la saison régulière, et Zoug, double champion de Suisse en titre, se rapproche (acte I vendredi à 20 h aux Vernets). Mais comment se prépare-t-on avant d’affronter un tel épouvantail?